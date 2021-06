Karol Sevilla: “La vida me enseñó a no cambiar por ser aceptada”

Las princesas del pasado eran salvadas y protegidas por un príncipe. Ahora, con personajes como Moana y Elsa, los contenidos en la televisión y el cine han ido cambiando y de eso se trata también la campaña de Disney Princesa “Tiempo de celebrar”. “Todos, hombres y mujeres, hemos crecido con las películas clásicas. Blanca Nieves mostraba la cultura de antes, el primer beso o que tiene que venir el príncipe azul que despierta a la Bella Durmiente… eso ha cambiado, las mujeres somos independientes, más guerreras, no necesitamos un hombre para seguir”, dijo la actriz y cantante Karol Sevilla en una conferencia de prensa virtual en la que asistió La República junto a otros medios de Latinoamérica.

La iniciativa tiene a la artista mexicana, famosa por la serie ‘Soy Luna’, como figura e intérprete de la canción ‘Desde hoy’. El tema les dice a las jóvenes que “vuelvan a confiar” en sí mismas. “Cuando escuché la canción me sentí muy identificada. Creo que como persona tengo muchos miedos y retos. Mérida es un guerrera, es una luchadora y me siento muy identificada con ella. Esta canción dice que desde hoy quiero ser yo misma, quiero ser libre, quiero volar, seguir mis sueños”.

Karol se animó a dar su descripción de cómo sería una princesa del 2021 y la comparó con su nuevo personaje, ‘Lupe’ en la serie ‘Siempre fui yo’. En la historia la protagonista se inscribe a un concurso musical en Colombia para acercarse al entorno de su padre e investigar su muerte. “Sería una princesa muy heavy, muy fuerte, una mezcla de todas las princesas de Disney, pero muy millennial. Creo que eso también es cool. Como ‘Lupe’, que es una chica muy de este momento, de lo que está pasando”.

“Es una responsabilidad grande, desde siempre”

Con 13 millones de seguidores en Instagram, Karol dejó su natal México a los 15 años para radicar con su madre en Argentina y grabar ‘Soy Luna’, producción con la que dejó el anonimato en toda Latinoamérica. “Los fans han crecido conmigo. Me encanta ser como su amiga. De repente me escriben mensajes y lo que he hecho es platicarles por lo que yo he pasado”, dice sobre su relación con sus seguidores. “Me gusta tener esa carga en mis brazos”.

Karol abordó el mensaje de empoderamiento para respondernos acerca de las dificultades de crecer dentro de la industria del entretenimiento. “Todo en mi vida ha sido un reto, ¿no? Puedo decir que ha sido difícil, he tenido muchas caídas y he llorado muchas veces. A veces uno piensa que no tenemos que llorar, nos enseñan a no llorar, pero está bien llorar. La vida me ha enseñado a ser yo misma, a no cambiar por ser aceptada, a tener los pies bien plantados en la tierra, uno se puede desviar con todo esto. Ser original es lo más importante, ser uno mismo es fundamental y eso me ha hecho crecer. Viendo a la Karol de antes en Argentina, ahora me siento más fuerte, más enfocada en mis sueños y en mi vida. Sé qué es mi carrera y sé qué es mi vida personal, y son dos cosas totalmente diferentes. Sé que no hay que cambiar por la fama”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.