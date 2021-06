Jurado de Yo soy se solidarizó con imitadora que sufrió bullying: “Nos hace más fuertes”

Una tierna escena se vivió durante la emisión de Yo soy el último lunes 31 de mayo. Ángel López y Michelle Soifer aconsejaron a una de las imitadoras de la competencia y revelaron que ellos sufrieron de bullying tiempo atrás.

Todo comenzó luego de la presentación de ‘Amanda Miguel’, quien durante los comentarios del jurado contó cómo decidió iniciar su camino en el mundo artístico y la interpretación.

Según comentó la joven cantante, la música la ayudó a superar los difíciles momentos que vivió durante su niñez al recibir comentarios malintencionados de sus compañeros.

“En cuarto año de primaria fui víctima de bullying, pero aun así salimos adelante. En aquel entonces, ingresamos a un concurso de canto como un juego y ese fue el primer concurso que yo gané”, dijo la imitadora de Yo soy.

Fue en ese momento en que Michelle Soifer decidió tomar la palabra y dedicarle un conmovedor mensaje a la concursante, contándole su propia experiencia de vida.

“A mí en algún momento también me pasó eso, yo también sufrí de bullying y personas como tú inspiran a otras a seguir adelante. No va a ser el primer concurso que tú vayas a ganar, vas a ganar muchísimos más porque tienes un gran talento”, expresó la artista peruana.

Ángel López también se unió a las palabras de ánimo hacia la intérprete de Amanda Miguel y resaltó la gran capacidad que ha evidenciado en el programa de Latina.

“Los artistas hemos pasado situaciones muy similares porque somos personas muy distintas, diferentes y lo no común da miedo. La gente tiende a aprovecharse de nuestra nobleza y sencillez. Pero ellos no saben es que nos ponen más fuertes, nos definen. Tú has demostrado tanta ética y crecimiento, eso se ve y se siente en tu talento”.

Finalmente, Mauri Stern decidió enviar una recomendación a los niños que sintonizan Yo soy: “Eso pasa, nunca se queden callados. Acérquense a sus maestros, a sus papás. Nunca te quedes callado cuando te están molestando. Eso no es debilidad, es pedir ayuda”.

