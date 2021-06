Ivana Yturbe emocionada por su regreso a la TV: “Qué bonito ser parte de sus tardes”

Ivana Yturbe confirmó que volverá a la televisión a través de América TV. La futura madre expresó su emoción a través de redes sociales luego de firmar contrato para convertirse en reportera oficial de En boca de todos y documentar algunos detalles de su embarazo.

La esposa de Beto Da Silva agradeció por la oportunidad de poder reencontrarse con los televidentes y se mostró aliviada al poder compartir la feliz noticia con sus millones de seguidores en Instagram.

“Qué bonito es saber que seré parte de sus tardes. Hoy en el programa me sentí súper emocionada porque no solo estoy pasando más tiempo con ustedes, sino que pude hablar más sobre mi bebito que va creciendo. ¡Por fin he podido contárselos!”, escribió en la plataforma.

Ivana Yturbe contó a los usuarios que durante su visita al set de En boca de todos su embarazo se evidenció más que días anteriores. “Creo que mi bebé se dio cuenta porque se hizo notar más que nunca. Gracias por todo el cariño, la emoción compartida y los mensajes con tanto amor. Poco a poco les iré contando más”, finalizó.

Ivana Yturbe explicó por qué ocultó su embarazo

La ex chica reality se pronunció para América espectáculos luego de confirmar su embarazo junto con Beto Da Silva. Ivana Yturbe explicó frente a las cámaras por qué decidió esconder su gestación por casi tres meses.

La también influencer indicó que sintió mucha presión por parte de la prensa y que, debido a la reciente pérdida que sufrió, optó por no comunicar públicamente que se encontraba esperando a su primer bebé.

“Tampoco quería explicarlo porque hay cosas que uno prefiere guardarse, vivir el proceso y cuando uno se siente preparada lo puede contar. Yo creo que todas las mamás saben lo difícil que es esto”, dijo.

