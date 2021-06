Hugo García sobre acercamiento con Alexandra Balarezo: “Es una chica muy linda”

Hugo García respondió sobre el acercamiento que tuvo con la influencer Alexandra Balerazo el último fin de semana, tras las imágenes difundidas en redes sociales.

El participante de Esto es guerra declaró a las cámaras de América espectáculos sobre su vínculo con la joven y aclaró rumores de un presunto romance que vienen circulando.

“Nos hemos conocido hace poco, tenemos amigos en común, pero nada más. Hemos viajado con un grupo de amigos. ‘Ale’ es una linda chica y nada más”, dijo el deportista descartando que ambos iniciaron un romance.

“Estoy tranquilo, estoy feliz, me la he pasado increíble este fin de semana haciendo lo que más me gusta, manejar bicicleta”, agregó Hugo García comentando sobre cómo fue su semana.

El periodista Samuel Suárez, administrador del portal Instarándula, mostró públicamente un video de ambos jóvenes en una fiesta. Él aseguró que el chico reality la tomaba de la cintura.

“Hugo García habría dejado en el olvido a Mafer Neyra y estaría conociendo a la bella influencer Alexandra Balarezo, varios detalles de este viajecito con amigos pondrían al descubierto un posible nuevo romance”, se lee en su publicación.

En febrero del 2021, Hugo García anunció el fin de su relación con Mafer Neyra. “Quería contarles que Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo”, puso en sus historias de Instagram.

19.2.2021 | Historia de Hugo García anunciando el fin de su relación con Mafer Neyra. Foto: Hugo García / Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.