‘Giselo’ pide Gisela Valcárcel que le renueve contrato: Aproveche que estoy pedido

Edson Dávila, mejor conocido como ‘Giselo’, se convirtió en un personaje muy querido gracias a la oportunidad que le dio Gisela Valcárcel de participar en su programa años atrás.

Con el paso del tiempo, el bailarín fue progresando en el ambiente artístico y televisivo, tanto así que es solicitado para conducir algunos programas y acechado por Magaly Medina para que le dé una entrevista. Él actualmente es el co-conductor de América hoy, donde se ha ganado un espacio gracias al cariño del público.

Por tal motivo, ‘Giselo’ se atrevió, durante una entrevista que hizo a los participantes de El artista del año, pedir a Gisela Valcárcel su renovación, ya que se lo podrían llevar a otro lado.

“Ya estoy dos meses, haciendo más cositas”, dijo Edson Dávila a la conductora, quien le refutó de inmediato. “¿Renovar contrato? Nos están probando a todos, todavía no”, respondió.

Ante esto, ‘Giselo’ no se quedó tranquilo y le lanzó una fuerte advertencia a su jefa. “Aproveche que estoy pedido”, bromeó el bailarín.

Edson Dávila: “Giselo me da de comer”

Durante una entrevista con Estás en todas, Edson Dávila confesó que no le molesta que la gente lo llame ‘Giselo’, ya que con ese personaje tuvo más oportunidades de trabajo.

“A veces me preguntan si me molesta que me digan ‘Giselo’ y respondo cómo me va a molestar algo que me da de comer. Hay que decir las cosas como son”, explicó.

Asimismo, contó que su personaje en honor a Gisela Valcárcel nació de una casualidad y fue la conductora quién lo descubrió.

