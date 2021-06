Gino Assereto sobre su viaje con Jazmín Pinedo: Mientras podamos compartir juntos, lo haré

Gino Assereto habló de su reciente viaje familiar junto a Jazmín Pinedo y su pequeña hija. El chico reality visitó el set de En boca de todos y fue consultado sobre su vínculo parental con la exconductora de televisión.

El competidor de Esto es guerra resaltó los buenos momentos que pasó junto a su familia en Huaraz y aseguró que su único objetivo es velar por la felicidad y el bienestar de su heredera.

“Me divertí mucho, la he pasado bonito. He compartido, no solo con Jazmín, sino también con mi hija. Mientras mi hija sea feliz y reciba amor, cariño y felicidad de parte del papá y de la mamá. Mientras se pueda seguir dando la oportunidad de compartir juntos por el bien de la bebé, lo voy a seguir haciendo” , dijo.

Gino Assereto reflexionó sobre la importancia de cuidar la relación que tiene con Jazmín Pinedo para poder otorgar un hogar estable a su engreída: “Las cosas tienen que fluir, tienen que trabajarse. No solamente de parte de ella, también de parte mía”.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Finalmente se refirió a su supuesto deseo de retomar su historia de amor. Sobre el tema indicó que continuará trabajando por estrechar sus lazos.

“Estoy avanzando. Me siento feliz haciendo lo que hago hasta el momento. Me siento tranquilo y mientras yo me sienta en paz y feliz, voy a seguir”.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto comparten divertido video de su viaje

La pareja decidió relajarse con unas cortas vacaciones familiares en Huaraz. Jazmín Pinedo y Gino Assereto se mostraron muy unidos en compañía de su primogénita y sorprendieron a sus seguidores con un divertido clip de su viaje.

En la grabación se puede observar al integrante de Esto es guerra tomándose unas fotos en los parajes de la localidad. Sin embargo, fue sorprendido por su expareja, quien se abalanzó sobre él provocando su caída. Todo esto pasó en medio de las risas de la tierna Khaleesi.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto junto a su hija en Huaraz. Foto: Gino Assereto/ Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.