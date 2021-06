Fabio Agostini revela que fue operado de urgencia por fractura en una mano

Fabio Agostini contó a sus seguidores en redes sociales que fue operado de urgencia debido a una fractura en la mano. Este tratamiento se lo da luego de su participación en El artista del año.

A través de Instagram, el modelo español compartió una foto echado en el quirófano antes de su cirugía. “ La operación ha salido muy bien , me pusieron una placa y tres tornillos”, escribió el extranjero.

“Muchas gracias a todas y todos por la preocupación”, agregó Agostini, quien agregó en sus historias que no podrá hacer fuerzas durante al menos dos meses.

Paula Manzanal acompañó a Fabio Agostini, ahora que ambos se encuentran en España, y le envió un mensaje de aliento minutos previos a su operación.

“Suerte en tu operación, baby”, dijo la joven influencer de 27 años.

Revive la última participación de Fabio Agostini

Fabio Agostini fue eliminado de El artista del año frente a Chikiplum. Ambos fueron enviados a sentencia tras obtener bajo puntaje por el jurado del programa de canto y baile.

“No saben lo mucho que me ha costado esto, muchísimo. A lo mejor hay gente que no se ha dado cuenta, pero nunca he cantado, nunca he bailado y me ha dado mucho miedo. He salido y he tenido hasta la boca seca, cosa que no me ha pasado nunca”, fueron las palabras del extranjero.

“Muchas gracias, son lo máximo también todos mis compañeros. Me ha encantado, ha sido una experiencia muy bonita. Gisela, gracias por el trato y nada, son todos increíbles”, agregó.

