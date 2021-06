Arturo Chumbe defiende su trabajo como artista: “Yo no soy un simple coreógrafo”

Arturo Chumbe es uno de los coreógrafos más conocidos en el Perú; sin embargo, él no se ha conformado con esto y ha seguido trabajando duro para poder crecer aún más como artista. Por ello, acaba de lanzar un taller virtual de entrenamiento de FitDance.

En conversación con La República, él habló de su nueva faceta como profesor, su participación en programas de televisión como Esto es guerra o El gran show, y hasta de su comentada rivalidad con Belén Estévez. Además, anunció que el próximo 4 de junio estrenará su propio canal de entrevistas en YouTube, donde tendrá como primeros invitados a Michelle Soifer y Edson Dávila ‘Giselo’.

¿De qué manera ayuda el FitDance a quienes permanecen en sus casas por la pandemia?

La gente se ha deprimido por el encierro, la falta de trabajo, las pérdidas familiares o de personas que conocían... y este tipo de ejercicios ayuda a tener una motivación, a estar bien de salud, pero sobre todo desestresa y motiva tu día, ya que lo puedes hacer en la mañana, en la noche o en cualquier momento. El taller inicia este martes 1 de junio y quienes deseen mayor información pueden escribir al 943709191.

En base a tu experiencia, ¿qué tan complicado es hacer clases de baile de manera virtual?

Durante esta pandemia tomé clases de tango con una coreógrafa muy famosa en Argentina y para mí como bailarín fue muy complicado. Dar clases de danza por Zoom es bastante difícil, no es igual a una presencial.

Hay coreógrafos y escuelas de baile que han retomado las clases de manera presencial, ¿consideras que ha sido una buena decisión regresar ya o habría sido mejor esperar un poco más?

Creo que está bien que hayan regresado, pero tiene que ser con el cuidado correspondiente. Si abrieron los gimnasios, los centros comerciales, entonces las escuelas de baile podrían estar con metro y medio o dos metros de distancia. Yo sí creo que se pudo haber esperado un poquito más, pero la realidad es que, ¿de qué comemos si no trabajamos?

Has trabajado en programas de televisión como Esto es guerra o El gran show con Gisela, ¿alguno te ha convocado?

El año pasado retomamos una secuencia de baile (Divas EEG) y estuvimos agosto, setiembre y octubre, pero fue muy difícil porque los cuidados en el canal eran extremos, por las pruebas para coronavirus, porque no había contacto; sin embargo, sacamos adelante el proyecto. Ahora todavía no he sido convocado ni para Esto es guerra ni para El artista del año, pero si mañana, en una semana o un mes me llaman, regresaré con los cuidados correspondientes.

No solamente eres coreógrafo, sino también creador, muchas veces has tenido discusiones en las competencias de baile en los programas donde has participado...

Cada persona tiene una forma de pensar distinta, además es un reality y hay que saber jugar a eso... Casi siempre tenía pleitos con Belén Estévez, ahora somos súper amigos, en una época no teníamos ni un punto de amistad, después la conocí y nos dimos cuenta que había mucho en común y que al ser inexpertos y estar en un concurso de baile como El gran show, pisas el palito, piensas que todo es verdad y haces que te odien, pero no es así; con los años nos hicimos amigos y supimos diferenciar lo que es un trabajo de reality a la vida personal.

Llevas más de 20 años trabajando en el medio artístico, ¿qué ha sido lo más duro de toda tu carrera?

Nuestra carrera (de los artistas) es como una ola que sube y baja, entonces lo más difícil ha sido mantenerme durante estos 27 años de trayectoria. Además, sigo preparándome, cuando me dijeron “Vas a ir a un programa y hablar”, aprendí a hablar, “Vas a tener una secuencia en este programa”, aprendí a manejarme frente a cámaras, es decir, yo no soy un simple coreógrafo, hay un trabajo detrás.

¿A ti o a alguna persona cercana a ti les ha tocado pasar por el coronavirus?

Tengo la suerte de no haberme enfermado, me he cuidado mucho y tampoco he perdido familiares ni amigos por el coronavirus, gracias a Dios; sin embargo, estoy preparado física y mentalmente para cuando me toque salir adelante porque todo está en la mente.

