Yo soy: Ángel López se comprometió a cantar junto a “Laura Pausini”

La imitadora de Laura Pausini, Fiorella Caballero, sorprendió al jurado de Yo soy, nueva generación al interpretar “Inolvidable”. Sin embargo, lo que llamó más la atención al termino de su presentación fue que Ángel López se comprometiera a cantar a su lado.

“Conozco al equipo de trabajo de Pausini, pero nunca he podido tener la oportunidad de hacer un dueto con ella. Tú sabes lo que me haces sentir, que si en la vida yo nunca podré hacer un dúo con Pausini, me conformo con un dueto contigo”, dijo el cantante. Ante ello, la imitadora se mostró sorprendida y muy emocionada.

Karen Schwarz fue la encargada de convencer al interprete de “A puro dolor” de cantar junto con Laura Pausini el próximo sábado 5 de mayo. La conducta también mencionó el reto que le propuso a Tony Succar de tocar los timbales colgado y aceptó en su momento.

Tras mencionar la propuesta anterior, le preguntó a Ángel López si podía cantar junto a la imitadora y él acepto. “Eso suena como un compromiso”, dijo el puertorriqueño al asumir el reto.

Finalmente, la imitadora de la cantante italiana le ganó a ‘Amanda’ tras una intensa batalla. Los cuatro jurados le dieron su voto y la felicitaron. “Déjame decirte que tus altos son increíbles… Estoy loca por ver la magia que harás junto a Ángel”, dijo Michelle Soifer. Por otra parte, Katia Palma expresó: “Tu desplazamiento actoral, muy bien”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.