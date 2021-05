Rodrigo Gonzáles molesto con Mario Hart por no reconocer trabajo de fotógrafo

En el último programa de Amor y fuego, el conductor Rodrigo Gonzáles se mostró indignado con Mario Hart, ya que el chico reality no reconoció el trabajo del fotógrafo Francisco Medina.

“Él piensa como nos arroba a Magaly o a mí tiran por el suelo lo que quieran denunciar. Es su trabajo y tú has cogido algo que no te corresponde. Obviamente si es que ve que el que ha hecho eso es Mario Hart va etiquetar a Magaly o a mí”, dijo el conductor.

Hace unos dias, el fotógrafo denunció por sus redes sociales que Hart uso una de sus fotografías para la portada de su nuevo tema musical “Somos libres, seamoslo siempre”.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

“Soy Francisco Medina, fotógrafo desde hace 9 años. He trabajado para diversas bandas nacionales e internacionales, y lamentablemente me veo en la obligación de hacer este video porque me he comunicado con las personas responsables y no me han dado ninguna solución. Las personas que me conocen sabes muy bien que no me gusta hacer este tipo de videos en mis plataformas, pero no me queda de otra”, fue lo que dijo Medina.

Ante dicho suceso, Rodrigo se mostró indignado en su último programa, ya que lo que desea el fotógrafo es que valoren su trabajo y le paguen por ello. “Lo que está buscando que le reconozcan su trabajo, el trabajo no tiene por qué regalárselo a nadie. De eso vive él, es como que en alguna carrera te coges el trabajo de otro y dicen que quiere llamar la atención”, expresó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.