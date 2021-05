Ricardo Montaner recibió sorpresa de Evaluna y Camilo por lanzamiento de Fe

El cantante Ricardo Montaner está promocionando su reciente álbum Fe, el cual sale a la luz en todas las plataformas digitales este lunes 31 de mayo. Asimismo, su último disco está compuesto por 11 canciones, en las que muestra su lado más espiritual y busca rendir tributo a Dios.

En una reunión vía online, que contó con la participación de más de 300 periodistas de América Latina, el compositor dijo: “¡Aquí estoy! Muy contento de saludarlos, he vivido una mañana con muchas emociones personales de gente que ha estado cerca de mí en todo este proceso de producción del álbum. Justo le decía a mi esposa que hay muchas emociones que se encuentran”.

En dicho encuentro confesó que su hija Evaluna y su yerno Camilo llegaron de sorpresa a su vivienda de Nueva York para acompañarlo en este especial día.

“Yo no sé si se me nota, pero estoy pasando un día muy emotivo, cinco minutos antes de salir aquí a la conferencia de prensa me han sorprendido mis hijos, Camilo y Evaluna, que se vinieron para Nueva York a sorprenderme a pasar conmigo este día de lanzamiento. Entonces, estoy a punto de que se me salgan las lágrimas, así que justo cinco minutos antes de empezar la rueda de prensa se me tiraron encima cuando me estaba poniendo mis zapatos”, expresó el cantante emocionado.

