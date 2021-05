Oka Giner: “Es importante que personajes LGTB+ estén en TV”

‘Madre solo hay dos’, la serie que presenta a un par de mujeres que dieron a luz, pero sus bebés fueron intercambiadas poco tiempo después, se convirtió durante algunas semanas en tendencia en nuestro país. La producción de Netflix, que ya anuncia su segunda temporada, tiene a la mexicana Oka Giner como Elena, un personaje de la comunidad LGTB+. Además, espera el estreno de ‘La venganza de las Juanas’, remake del éxito colombiano en cuyo tráiler se deja ver como Juana Caridad.

Oka, natural de Chihuahua, es una actriz que lucha contra los estereotipos y su búsqueda es siempre promover el empoderamiento de la mujer en sus trabajos. “Nadie imaginó el éxito de ‘Madre solo hay dos’. Fue una sorpresa para todos. Cada episodio tiene un final y creo que tiene una suma de todo. Es un proyecto que empodera mucho a la mujer, y creo que por ahí fue el atractivo. No puedo hablar nada de lo que se viene, pero todo el mundo está ansioso por saber qué pasó con Ana (Ludwika Paleta) y entran nuevas situaciones, triángulos amorosos”, cuenta la actriz vía Zoom.

¿Qué fue lo que te atrapó del personaje?

Cuando audicioné no sabía que era para Elena. Cuando me enfrento a los guiones y veo que es un personaje de la comunidad LGTB+, pues me enganché mucho más porque para mí es muy importante que ellos estén representados en los proyectos. Tengo amigos que son de la comunidad y sé de las cosas difíciles a las que se han enfrentado y para mí es superimportante que haya personajes que los representen en la televisión.

Siempre recalcas que los seres humanos sean valorados por su interior más no por su físico. ¿Cuál es el camino de tu lucha?

Creo que es un camino muy difícil. Esa es una bandera que quiero llevar. Cuando vine a la ciudad de México para mi primer proyecto, una actriz me dijo algo que me marcó: ‘Mi amor, tienes que comprarte una bolsa más cara para que cuando llegues al productor no te vaya a poder pagar menos de lo que vale esa bolsa. Como te ven, te tratan’. Y esa última frase se me quedó en el subconsciente, pero es una realidad. Entonces es un estandarte que me va a gustar mucho defender. Mi lucha es: ‘Esfuérzate por ser una buena persona por dentro. No eres lo que portas’.

Hablando de ideales y belleza, ¿qué te parecen los concursos de belleza, a propósito del Miss Universo que ganó tu paisana?

Creo que aquí voy a ir en contra de todo lo que opino (sonríe). Creo que un concurso de belleza es terrible, que hay un machismo predominante allí, pero para qué te voy a engañar, en el momento que escuché ‘México’ grité como una loca, me emocioné. Y yo te voy a decir algo, mi voto era para Perú, una mujer espectacular. De hecho, esa noche le escribí, la felicité por Instagram, le dije: ‘Tú brillaste anoche, lo hiciste increíble’ y ella superamable me contestó ‘gracias’.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.