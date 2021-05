Mamá de Ivana Yturbe celebra embarazo de su hija: ¡Gracias Dios, soy abuela!

Luego de que Ivana Yturbe anunciara que está embarazada de su primer bebé junto a Beto da Silva, la mamá de la modelo celebró la noticia a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la progenitora de la ex chica reality se sumó a las dedicatorias con un emotivo mensaje a la feliz pareja. Agradeció a Dios por convertirse en futura abuela y se mostró de acuerdo con la relación amorosa que mantiene su hija.

“¡Al fin! Puedo gritar: ¡felicidades! Porque además de ser una pareja hermosa están formando una familia bendecida!... ¡Gracias Dios, soy abuela!”, expresó Yvana Contreras en la red social.

Entre las figuras del espectáculo que también felicitaron a Ivana Yturbe por quedar embarazada estuvieron Macarena Vélez, Daniela Darcourt, María Pía Copello, Melissa Paredes, Mario Hart, Brunella Horna y Maju Mantilla.

Ivana Yturbe sufrió una pérdida en su embarazo

La modelo y ex integrante de Esto es guerra confirmó su embarazo el sábado 29 con la primer ecografía de su bebé. Ella contó que presentó complicaciones durante su estado de gestación. Incluso, sufrió una pérdida que le afectó emocionalmente.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil, después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afectó mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestro bebé!”, escribió Ivana Yturbe.

