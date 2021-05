La Uchulú comparte cómo apoya a su familia mientras trabaja en Lima

La Uchulú, personaje interpretado por Esaú Reátegui, ha ganado gran popularidad en las redes sociales tras hacerse viral con su coreografía del tema “No sé”.

Tras ganarse el cariño del público, pudo tener la oportunidad de trabajar en América TV, en El reventonazo de la chola y El artista del año, donde ha ganado más seguidores; por ello, respondió algunas preguntas de estos en sus redes sociales. Entre las interrogantes, le consultaron sobre si habría la posibilidad de traer a su familia a Lima ahora que tiene un contrato con el canal 4.

Ante ello, Esaú respondió que no puede traer a su familia. En su respuesta, reveló cómo los ayuda económicamente.

“El dinerito que gano, un porcentaje, se lo envío a mi madrecita y estoy muy feliz por eso. Mi madre es todo”, escribió el tiktoker.

La Uchulú

La Uchulú en sentencia en El artista del año

La Uchulú utilizó sus redes sociales para disculparse con sus fans luego de ir nuevamente a sentencia en El artista del año.

El influencer reflexionó sobre su participación en el programa de Gisela Valcárcel el pasado 29 de mayo.

“Hoy no fue mi mejor presentación. Sé que fallé, los nervios me jugaron una mala pasada. Pero me divertí mucho, espero que les haya gustado. Todo lo hago con mucho cariño para ustedes y (para que) puedan tener un momento divertido conmigo”, fue su mensaje.

“Los amo, siempre estaré agradecido por todo el apoyo que me brindan. Besitos”, agregó.

