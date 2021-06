Janick Maceta contó su experiencia acerca del DNI vencido

A pocos días de las votaciones, la Miss Perú, Janick Maceta, se mostró preocupada en sus redes sociales debido a que no pudo recoger su DNI a tiempo, el cual estaba vencido.

“Feliz lunes para todos. Les cuento que mi mañana empezó un poquito complicada porque yo estaba preocupada de que no podía ir a votar por mi DNI vencido, entonces tenía que ir a recogerlo de la Reniec y no pude, pero más tarde estoy yendo por allá”, expresó en una de sus historias.

Asimismo, la Miss Universo dejó un mensaje a todos los que se encuentran preocupados como ella. “Les cuento que han habilitado el uso del DNI vencido hasta el 30 de junio y pueden ir a votar este domingo 6, así que no hay excusas por favor”, dijo muy optimista y dejó más información al respecto.

Janick Maceta se conmovió al hablar de su abuelo

La Miss Perú, Janick Maceta, recordó los difíciles momentos que vivió tras la pérdida de su abuelo, quien falleció por la COVID-19. Ella se presentó en El reventonazo de la Chola y reveló que ello la afectó anímicamente.

“Mi abuelo sufrió el abandono del sistema de salud como muchas familias. Él era una persona diabética y no pudo acceder a una cama. (...) No es solamente mi realidad, es la realidad de muchas familias. Por la pandemia no tuve la oportunidad de despedirme. Es mi ángel. Llevo una parte muy grande de él en mi corazón. Todas mis participaciones se las dedicaba a él”, expresó la modelo.

