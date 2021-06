Ignacio Peregrín, el hermano de Belinda reveló que a ella “le gustaría ser madre”

El compromiso de Belinda y Nodal sorprendió a todos sus seguidores tras revelar la importante noticia a través de sus redes sociales. Asimismo, diversos medios de comunicación mexicanos preguntaron a Ignacio Peregrín si su familia sabía de lo sucedido.

“Fue una sorpresa, creo que para todos. La verdad, algo esperaba, ya lo había comentado. Los veo muy enamorados y ahora con esta noticia. No hay fecha de boda”, dijo a Eden Dorantes en un canal de YouTube.

Asimismo, lo que más llamó la atención del candidato diputado de México, es que confesó que a la cantante le gustaría ser madre. “ Sí lo hemos platicado (conversado) un par de veces que a ella le gustaría ser madre, no sé si ahora sea su momento o ella lo desee, pero claro que sí, siempre ha querido ser madre” , sostuvo.

Peregrín dijo que Belinda le habló el mismo día en que dio el sí y que estaba muy contenta. También reveló que su mamá no puedo aguantar las lágrimas al enterarse que su primogénita se comprometió.

Finalmente, su hermano no dudo en referirse a Nodal. “Mientras cuide a mi hermana, la trate bien, la ame y la respete, yo voy a estar incondicionalmente con él (...) Yo de amor no sé tanto, pero lo que puedo decir es que no hay momento perfecto ni oportuno para casarse, las cosas suceden en el momento que tienen que suceder”, expresó.

