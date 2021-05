Eugenio Derbez celebra triunfo de Cruz Azul en la final de la liga MX

Eugenio Derbez compartió su emoción en redes sociales por el triunfo de Cruz Azul en la segunda final de la liga MX, donde el equipo de Juan Reynoso se coronó campeón luego de 24 años.

A través de un video de Twitter, el actor mexicano se mostró emocionado y al borde de las lágrimas por la hazaña de su club favorito. Según contó, se encontró sin su familia viendo el encuentro.

“ No lo puedo creer, estoy solo porque no estoy en casa, pero no manches. No lo puedo creer”, expresó el también director de cine.

“Solo estoy con Fiona y le dio un infarto, no aguantó la emoción. 23 años de... No lo puedo creer”, agregó Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez comparte anécdota con su hijo

El actor mexicano recordó una anécdota de su pasado en uno de los episodios de De viaje con los Derbez. El intérprete conversó con su hijo sobre los años donde no podía acercarse a él.

“Intenté comunicarme contigo de mil maneras, pero tu mamá cambió todos los teléfonos, no me dejaba acercarme a ti. Luego acabó quitándome la patria potestad. Entonces, legalmente no me podía acercar a ti”, le relató a José Eduardo.

“Estaba yo muy chiquito, tendría como siete años, y me acuerdo que fuiste a la escuela por mí cuando siempre iba mi nana. Comimos deli’, platicamos de estupidez y media y, pues, ya tú me dijiste: ‘Bueno, ya te voy a llevar con tu mamá a tu casa’”, recordó por su parte el joven.

