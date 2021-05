Amanda Portales pide calma y respeto entre artistas ante coyuntura política

Amanda Portales, reconocida cantante del folclore peruano, se dirigió en redes sociales a sus colegas artistas para hacer un llamado de calma y respeto en este proceso electoral de cara al bicentenario de nuestra independencia.

A través de su cuenta de Facebook, compartió dicho mensaje donde también aprovechó en dejar una reflexión sobre las elecciones que se realizarán el próximo domingo 6 de junio.

“Estas últimas semanas he leído con profunda tristeza que entre ellos se están atacando, escribiendo o poniendo adjetivos al otro. Por favor, solo pido respeto entre todos y no hay que exaltarnos por políticos ni por sus políticas ”, inició así su texto.

“No nos peleemos por ellos que no hablan de la problemática que tenemos los artistas, de los que verdaderamente vivimos de la música y de los que tenemos que esforzarnos día a día sin estar dependiendo del Gobierno”, clamó la artista peruana.

Así también, imploró llevar la fiesta en paz en esta coyuntura política y señaló que lo que caracteriza a un peruano es el corazón solidario.

“Sé que estamos en un país democrático y con libertad de expresión, pero eso no avala que podamos tildar a quien no piensa como uno. Pido la unión de todos. Debemos estar unidos como peruanos y no dividirnos. La unión hace la fuerza, y nosotros nos hemos caracterizado por ser solidarios y comprensivos uno con el otro”, agregó Amanda Portales, quien está próxima a cumplir 56 años de carrera artística.

“El voto es secreto. Cada quien tiene derecho a elegir por quien va a votar informándose bien de los planes de gobierno, pero no podemos agredir a otros por pensar diferente ”, finalizó.

Publicación de Amanda Portales. Foto: captura/Facebook

