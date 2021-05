Sin duda, Sebastián Lizarzaburu atraviesa un momento especial en su vida. Hace ya unas semanas confirmó públicamente que retomó su relación con Andrea San Martín, madre de su hija. Tal es así que este domingo se animó a compartir un video en su cuenta de TikTok en el que aparece junto a su pequeña bailando una coreografía.

El tema elegido fue “Fiel”, de Wisin y Jhay Cortez, uno de los más escuchados este año de acuerdo a los índices de plataformas como YouTube y Spotify. Además, el video también fue compartido en su Instagram.

Como se recuerda, tras la reconciliación con San Martín, ambos modelos viajaron a Estados Unidos para ser vacunados contra la COVID-19, específicamente en Miami. Ahí aprovecharon para adquirir mercadería que sería vendida en su retorno al Perú.

Quien se encargó de dar la noticia en aquella ocasión fue la influencer, ya que escribió lo siguiente: “Ya estamos vacunados. El pinchazo no me dolió absolutamente nada, pero sí el líquido, fue como cualquier vacuna, normal, después esperas 15 minutos para ver si no tienen ninguna reacción”.

Previo a su viaje, la pareja se presentó en el programa Magaly TV, donde dio detalles de su acercamiento. Según relataron los ex chicos reality, fue durante la pandemia que volvieron a desarrollar una amistad que se había perdido con el tiempo. Además, se organizaron mejor para que pudiesen pasar tiempo junto a su hija en proporciones iguales, lo que provocó que conversaran más seguido.

