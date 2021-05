Milett Figueroa sobre Diego Val y Macarena: “Felicitaciones para todos”

Milett Figueroa, quien deslumbró al interpretar a María, la del barrio en El artista del año, se pronunció sobre el romance que iniciaron Diego Val y Macarena Gastaldo. Al final del programa sabatino, la actriz conversó con la prensa y extendió sus felicitaciones a la joven pareja.

“No tendría por qué no gustarme (la relación de Diego y Macarena), porque yo no estoy con Diego. Felicitaciones para todos”, manifestó.

Milett Figueroa también aprovechó la ocasión para recalcar que jamás tuvo un romance con Diego Val, tal como especularon algunas personas después de que él le obsequiara un ramo de flores durante los ensayos de El artista del año.

“Me parece absurdo que por aceptar unas flores de un compañero ya digan que estoy con él, solo porque sonreí, a la próxima vez no voy a recibir nada, no voy a sonreír para que no se imaginen nada”, aseveró.

Diego Val y Macarena Gastaldo confirmaron su romance en América hoy hace algunos días. “Nos estamos conociendo, hemos pasado una semana muy bonita, hemos compartido bastante”, indicó el cantante en aquella ocasión.

Milett Figueroa negó romance con Diego Val

Hace algunas semanas, Milett Figueroa negó rotundamente un romance con Diego Val. Según la modelo y actriz, lo único que la une al cantante es una entrañable amistad.

“Tenemos que estar juntos para compenetrarnos (en El artista del año), pero más allá de eso, acá somos profesionales, otra cosa es lo que ustedes inventan. No hay ninguna historia, se inventan (...) Sé que él va a llegar súper lejos. Lo quiero muchísimo”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.