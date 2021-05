Milett Figueroa reclama a producción de El artista del año: No confían en mí

Milett Figueroa hizo un llamado de atención en la reciente edición de El artista del año, el último sábado 29 de mayo. La joven artista reclamó más apoyo a la producción del programa para que pueda asumir retos.

Gisela Valcárcel, quien conduce el espacio de América TV, presentó imágenes de los ensayos donde se escuchan las quejas de la exchica reality.

“Estoy tratando que la gente cambie su manera de pensar (de mí). Todo el mundo me quiso meter la etiqueta de ‘sex symbol’ (...) Siento que no confían en mí vocalmente”, expresó la cantante con lágrimas en los ojos.

Ante esto, Milett Figueroa se dirigió hacia la presentadora antes de realizar su performance en el set.

“No es querer agradar a alguien, es demostrar aquí que puedo cantar canciones de calidad muy amplia. No quiero pretender cantar las mejores canciones, pero me gustaría que me den la oportunidad más adelante a hacer un gran espectáculo y una gran cantante”, dijo la joven.

“No reniego de las canciones que me dan porque cada canción es un reto, pero gustaría que me reten vocalmente”, agregó Milett.

Milett Figueroa recibe flores de Diego Val

Tras revelar sentir atracción por Milett Figueroa, Diego Val envió un ramo de flores a la modelo durante uno de los ensayos de El artista del año.

“Yo tengo una linda relación con Milett y creo que es importante demostrar amor a esas personas importantes con mínimos detalles ”, expresó en el programa.

“La quiero mucho y ella sabe cómo me siento por ella. Así que adelante, sabes que eres una profesional y no debes escuchar lo que nadie más dice solo lo de tu corazón”, añadió.

