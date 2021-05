La Uchulú y Diego Val son los sentenciados en El artista del año

La Uchulú y Diego Val deberán esforzarse el doble en la próxima edición de El artista del año. Ambos fueron enviados a sentencia ante las bajas calificaciones que recibieron por el jurado.

En la emisión del último sábado 29 de mayo, Esaú Reátegui reinterpretó a un famoso personaje y se convirtió en ‘Betty, la fea’. Tras el show, el influencer usó sus redes sociales para pedir disculpas a sus fans.

“Hoy no fue mi mejor presentación. Sé que les fallé, los nervios me jugaron una mala pasada”, explicó en un mensaje en sus historias de Instagram.

“Me divertí mucho, espero que les haya gustado. Todo lo hago con mucho amor para que ustedes puedan tener un momento divertido. Siempre estaré agradecido con todo el apoyo que me brindan”, agregó La Uchulú.

Por su parte, el cantante argentino entonó el tema “La descarada”, de Reyli, junto a Macarena Gastaldo.

Sin embargo, en un momento de su interpretación olvidó parte de la letra del tema. Esto le restó calificación en El artista del año.

“Cuando se hace una serie de televisión, lo más importante es la primera, el piloto, y si no te gusta, pues cambias de serie. En este caso, esta novela no me gustó y cambió”, fue la crítica de Santi Lesmes ante el error.

Gisela anuncia salida de ‘Apoteósico’

Gisela Valcárcel anunció la salida del animador Aldo Díaz ‘Apotéosico’ luego de muchos años trabajando juntos.

“Esta noche, una vez más, aceptaré, porque si Aldo no está, yo sí tengo amigos en la televisión. Ayer le dije (a ‘Choca’) que me acompañe. En él está reposada mi confianza, señoras y señores. Esta noche me acompaña un amigo maravilloso, Jaime ‘Choca’ Mandros”, dijo la presentadora.

