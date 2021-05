La Uchulú se disculpa tras sentencia en El artista del año: “Sé que fallé”

La Uchulú se mostró decepcionada luego de su última participación en El artista del año. Esaú Reátegui no pudo sorprender a los jurados y fue sentenciado por segunda vez junto a Diego Val, el pasado sábado 29 de mayo.

El famoso influencer realizó un singular número en el programa de Gisela Valcárcel y se caracterizó como Betty, la fea. Usando lentes grandes y una peluca, apareció en el set junto a Ángela Curich y cantaron la canción “Se dice de mí”.

A pesar de la originalidad del número, el tiktoker fue duramente criticado por el elenco. Luego de su sentencia, escribió un mensaje a todos sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

La Uchulú lamentó no haber podido superar a sus contrincantes en la puntuación general y alegó que se encontraba muy nerviosa antes del pisar el escenario de El artista del año.

“Hoy no fue mi mejor presentación. Sé que fallé, los nervios me jugaron una mala pasada. Pero me divertí mucho, espero que les haya gustado. Todo lo hago con mucho cariño para ustedes y puedan tener un momento divertido conmigo”, expuso en la plataforma social.

Además, agradeció a sus fanáticos por toda la confianza que han depositado en él durante las últimas semanas: “Los amo, siempre estaré agradecido por todo el apoyo que me brindan. Besitos”.

La Uchulú se disculpa por sentencia en El artista del año. Foto: captura Instagra

Esaú Reátegui se reunió con Janick Maceta en El reventonazo de la Chola. La modelo peruana visitó América Televisión días atrás y protagonizó un divertido momento junto a La Uchulú, sketch que salió al aire el último sábado.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.