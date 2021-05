Josimar atravesó crisis de pareja por su participación en El artista del año

Josimar celebró su permanencia en El artista del año luego de ser salvado de la eliminación por los miembros del jurado. Sin embargo, su participación en el reality de América TV, estaría afectando su relación sentimental con María Fe Saldaña.

Durante la emisión de este sábado 29 de mayo, el ‘rey de la salsa’ reveló que tuvo tropiezos con su pareja, debido al tiempo que le demandan los ensayos para cada show.

“Son problemas, como en toda pareja hay tropiezos, pero gracias a Dios ya estamos mejor, ya conversamos y estamos felices. La adoro, la amo, gracias por aguantarme, yo sé que no soy fácil. Esta nota de El artista del año me tiene estresado porque quiero salir bien, quiero hacer un buen papel”, comentó en conversaciones con la conductora Gisela Valcárcel.

“Todos los días siempre hemos estado unidos, ella trabaja conmigo en la empresa y nunca me he separado para irme a ensayar tantas horas, eso nos afectó un poco, pero lo entendió”, continuó.

El artista de 34 años admitió que suele frustrarse cuando sus actuaciones no salen como espera, por lo que se aísla para poder concentrarse. “Ella también se frustra, porque ella quiere estar, quiere apoyar, pero yo me cierro tanto en mi casilla de músico y como no tengo la orquesta al lado, tengo que dar el 1000%”, agregó.

