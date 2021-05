Janick Maceta se conmueve al recordar a su abuelo: “No pude despedirme”

Tras regresar al Perú, Janick Maceta ha visitado diversos programas de televisión para hablar de su participación en el Miss Universo y diversos detalles de su vida, como sus proyectos a futuro, su relación sentimental y su familia.

Durante su participación en el programa El reventonazo de la Chola se refirió a la reciente pérdida de su abuelo, quien falleció a causa de la COVID-19.

La famosa modelo se conmovió al recordar los difíciles momentos que vivió tras el diagnóstico de su familiar y reflexionó sobre los estragos que ha causado la enfermedad en miles de peruanos.

Según indicó, la muerte de su querido pariente le afectó mucho anímicamente. Sin embargo, debió continuar con sus labores como representante nacional en el certamen de belleza.

“Él es mi papito Víctor. Todavía me duele. Es mi ángel. Falleció el 25 de febrero y yo tenía que seguir con mis presentaciones antes del Miss Universo. Le pedía fuerza a Dios , le pedía fuerzas a él, que me ayude”, dijo.

Janick Maceta contó que, aunque hizo todo lo posible por salvar la vida de su abuelo, no pudo conseguir una cama UCI para él y no resistió las complicaciones del coronavirus.

“Mi abuelo sufrió el abandono del sistema de salud como muchas familias. Él era una persona diabética y no pudo acceder a una cama. (...) No es solamente mi realidad, es la realidad de muchas familias. Por la pandemia no tuve la oportunidad de despedirme. Es mi ángel. Llevo una parte muy grande de él en mi corazón. Todas mis participaciones se las dedicaba a él” , precisó con la voz entrecortada la segunda finalista del Miss Universo 2021.

falta verificar tipo de contenido de este iframe.

Janick Maceta también sorprendió al contar detalles de su infancia en San Juan de Lurigancho: “Yo jugaba con todos los niños del barrio, jugaba fútbol, era la única niña, aunque se sorprendan”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.