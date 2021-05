Ezio Oliva dedica tierna canción a Karen Schwarz durante transmisión en vivo

Ezio Oliva y Karen Schwarz protagonizaron un tierno momento durante una transmisión en vivo que realizaron a través de las redes sociales. La pareja demostró que su amor continúa intacto a pesar de las dificultades que les tocó atravesar.

La escena que conmovió a los fans, muestra el momento en que el cantante interpreta a capella su canción “Cómo le hago”, mientras su esposa lo acompaña con un baile. Los internautas llenaron la sección de comentarios con corazones y halagadores comentarios en Instagram.

El artista y la figura de Latina se casaron en 2015, dos años después recibieron a su primera hija Antonia y en 2020 dieron la bienvenida a su segunda bebé, Cayetana.

Karen Schwarz y Ezio Oliva se olvidaron de su aniversario de bodas

Entre risas, Karen Schwarz contó a sus seguidores cómo ella y su esposo Ezio Oliva se olvidaron de su aniversario de bodas. Además, aclaró que su esposo suele celebrar su amor todos los días, por lo que la situación no los incomodó.

“No saben lo que me pasó ayer siendo 22 de mayo, bueno Ezio y yo cumplimos el 14 aniversario pero Ezio y yo no nos acordamos. Para nosotros, y se lo digo de verdad, siempre lo celebramos el amor que sentimos todos los días sin esperar esa fecha, como sé que sí hay parejas que si el esposo no se acuerda, incendio en la casa, y si la mujer no se acuerda, pelean”, comentó en sus historias de Instagram.

