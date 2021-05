Eiza González responde a sus críticos: “Mírame ser la mujer más taquillera”

Eiza González se ha convertido en una de las estrellas de Hollywood más taquilleras de 2021. El nombre de la mexicana aparece entre los primeros cinco de la lista del sitio web especializado en taquilla cinematográfica The numbers, donde también figuran los actores Samuel L. Jackson, quien tiene el primer lugar, Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith.

La actriz de 31 años quiso celebrar su mención a través de las redes sociales con un mensaje dirigido a quienes suelen criticar su trabajo.

“Normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer (inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido) no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera”, publicó en su perfil de Twitter.

Eiza González en Twitter

Además, Eiza González compartió el cuadro que demuestra el gran éxito que ha logrado con sus participaciones en cintas como Baby Driver, Descuida yo te cuido, Godzilla vs. Kong, Bloodshot, Rápidos y furiosos, Paradise Hills, entre otras producciones internacionales.

Eiza González en Twitter

“En taquilla en base a los últimos tres años. Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y gracias a ustedes por el apoyo, porque ustedes son los que van al cine”, añadió la intérprete azteca.

