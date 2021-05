Chikiplum encara a Santi Lesmes en El artista del año: “Sé lo que hago”

Chikiplum y Santi Lesmes protagonizaron un fuerte cruce de palabras en la última edición de El artista del año. ¿Qué pasó? El participante se mostró incómodo con el español porque, a diferencia de los demás integrantes del jurado, le ha otorgado un bajo puntaje durante todas las galas de la competencia.

El integrante de El reventonazo de la chola señaló que Lesmes le colocó un 7 a todas sus presentaciones y éste le respondió que ello se debe a que aún no ha visto nada que merezca la pena subirle la calificación.

“Llevas cinco semanas que para mí es siempre lo mismo”, aseveró, a lo que el concursante contestó “No era una queja, sino (pedir) ser puntual en lo que (necesita que) yo haga”.

Sin embargo, la discusión no quedó allí, ya que Chikiplum, quien semanas atrás le envió un contundente mensaje a Magaly Medina, se mostró seguro de su talento y desempeño en el escenario y aseguró que continuará esforzándose para dar lo mejor de sí mismo en El artista del año.

“Yo a Laurita Pacheco le he puesto 7 y 6 y hoy ha reventado la pista. A ver si tú eres capaz de hacer eso”, manifestó Santi Lesmes, a lo que el participante de El artista del año respondió “Soy Chikiplum y sé lo que hago, lo que me desempeñe y para eso vine, para los retos. Entonces, dígame, ¿en qué me equivoco? ¿en la voz, baile, sonrisa, actuación?”, tras lo cual el español hizo un sarcástico comentario dándole a entender que debía enfocarse en el canto más que en el baile.

