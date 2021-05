Beto Da Silva muestra primera imagen de Ivana embarazada: “Enamorado”

Beto Da Silva e Ivana Yturbe sorprendieron a sus seguidores al revelar que se convertirán en padres por primera vez. Tras el anuncio, el jugador del club César Vallejo no dudó en compartir la primera imagen del vientre de la modelo, acompañada de un tierno mensaje.

“Mi hij@ cada día más grande. Enamorado de mi familia”, escribió en Instagram el deportista de 24 años. “Te amamos, amor”, fue la respuesta de la ex chica reality, quien se encuentra muy contenta por su gestación.

Fue Ivana Yturbe quien reveló su embarazo con un extenso mensaje en sus redes sociales, donde dio a conocer que tenía muchas ganas de compartir su emoción con sus seguidores.

Ivana Yturbe y Beto Da Silva se convertirán en padres. Foto: captura Instagram

“¡No saben lo felices que estamos de poder compartir con ustedes esta linda noticia! He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, inició la influencer.

Beto Da Silva compartió la primera imagen del embarazo de Ivana Yturbe. Foto: Beto Da Silva/Instagram

Ivana Yturbe también lamentó que su anterior embarazo no se haya consolidado y contó que esa situación le afectó emocionalmente. “Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil, después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afectó mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios llegó nuestr@ bebit@”, continuó.

Al final de su publicación, la joven de 25 años agradeció a su esposo Beto Da Silva “por ser el mejor compañero” y a sus seguidores por alentarla en cada uno de sus proyectos de vida.

