Álvaro Rod y You Salsa sorprenden con el estreno de “Cuando te veo”

A pesar de la pandemia, Álvaro Rod continúa sorprendiendo a sus fanáticos con nuevo material musical. Esta vez estrenó “Cuando te veo” junto con You Salsa; asimismo, también grabó un videoclip de la canción.

Con este tema en versión salsa, los artistas ya vienen cautivando las redes sociales y reciben mensajes de halagos por la composición musical, que también estuvo a cargo de Rod.

El lanzamiento se realizó el último viernes 28 de mayo y ya ha acumulado casi 11.000 reproducciones y cientos de comentarios en la plataforma YouTube. Los usuarios de la plataforma no dudaron en resaltar el talento de los músicos.

“Que sigan los éxitos, tienen un gran talento”, “Salsa juvenil, la mejor”, “Excelente canción, siempre rompiéndola” y “Me encanta, son los mejores”, son algunos de las opiniones que se pueden leer.

El intérprete expuso nuevamente sus deseos de conquistar el mercado musical a nivel internacional. “El artista siempre está constantemente produciendo y no me voy a detener hasta conseguir mis sueños de ser reconocido no solo en el Perú, sino también a nivel internacional”, dijo el cantautor Álvaro Rod en un comunicado de prensa.

Del mismo modo, el joven músico destacó el talento de los integrantes de You Salsa, a quienes calificó como “perfectos” para este nuevo éxito. Además, destacó la participación del dueto, conformado por Mariale Salazar y Jean Pierre Puppi.

“Son unos chicos bastante ingeniosos y con buena voz. De a pocos vamos demostrando que hay una nueva generación de artistas que sacan cara por el Perú alejados de escándalos y solo con el arte”, indicó.

Con respecto a “Cuando te veo”, el compositor mencionó que trata sobre el fin de una relación en la que quedó marcado el amor y cuyos enamorados se arrepienten de la separación.

Con esta nueva producción, Álvaro Rod se viene afianzando en lo musical luego de que su tema “Somos dos” se convirtiera en la canción más escuchada de las radios peruanas.

