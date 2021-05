Susy Díaz planea viajar a Estados Unidos para vacunarse contra el coronavirus

Susy Díaz es uno de los personajes de la farándula local que más golpes ha recibido a causa de la pandemia. A pesar de los duros momentos que vivió tras perder a sus hermanos y sobrinos por el coronavirus, ella se mantiene firme.

Durante una entrevista con América espectáculos, la exbailarina reveló que tiene pensado viajar a Estados Unidos para recibir la vacuna contra la COVID-19, ya que por su edad (56 años) aún no se encuentra en lista de las personas aptas para ser inmunizadas en nuestro país.

“Yo estaba pensando viajar a Miami. Vamos a ver a dónde me manda Dios, porque aún no estoy en la edad acá, así será”, comentó Susy Díaz.

Asimismo, la artista cómica recordó los difíciles momentos que vivió por las muertes de sus familiares y el contagio de su hija Flor Polo.

“Con esta pandemia, ni el dinero sirve. Los seres humanos no somos eternos ¿no? Hay que entender que la vida es así, la vida tiene que continuar y uno tiene que disfrutar. Marzo fue el peor mes de mi vida. Dios me dio mucha fuerza y calmó mi dolor. El año pasado nos hemos cuidado bastante, pero en este, Florcita y Néstor viajaron a Chancay y se contagiaron. Yo he estado mal con el corazón en la boca ”, indicó Susy Díaz.

Susy Díaz se quiebra al recordar a sus familiares

Durante una visita al set de América hoy, Susy Díaz se quebró al recordar a sus familiares fallecidos a causa del coronavirus.

“Yo trato de no acordarme, porque se dice que uno al llorar, y no pasan la luz, ¿no? Entonces eso es lo que yo hago, trato de acordarme cosas bonitas”, dijo la excongresista a inicios de mayo.

