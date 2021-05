Miluska Lavalle, la reina de la serenata criolla, incursiona en la salsa: “Soy una guerrera”

La cantante criolla Miluska Lavalle no se considera famosa, pero sí popular. La pandemia del coronavirus (COVID-19) la golpeó fuerte (como lo hizo con otros artistas) y su principal fuente de ingreso con eventos privados y presentaciones en peñas de pronto se detuvo.

No obstante, la artista se erigió en sí misma e incursionó en una serie de negocios para sobrevivir. Uno de ellos ha sido dar serenatas en la puerta de las casas. Ahora, en conversación con La República, la criolla cuenta cómo se animó a cantar salsa, además de hablar sobre sus próximos proyectos. El más inmediato es el concierto virtual Noche de boleros, programado para el sábado 19 de junio.

¿Cómo nace la idea de serenatas en la puerta de tu casa?

Fue en julio del año pasado, el 1 de julio. Ese día pasaron unas amigas por la casa, vinieron a recoger algo y traían su parlante. Les dije: “Pasen para probar”, y me puse a cantar, y de repente dijimos con mi hermano: “Oye, y ¿si hacemos serenatas en la puerta de la casa?”, y al otro día comenzamos.

¿Cómo haces? ¿Entras en las casas?

No, las serenatas son fuera de la casa. Yo llego y cumplo con el protocolo . Les pido por favor que se pongan la mascarilla y lo hacen durante la media hora o la hora que estoy ahí parada en la puerta de su casa. Lo bueno es que la gente hace caso.

A veces he tenido que subir cuatro o cinco pisos para cantar. Siempre voy con alguien que me ayuda con el parlante.

Y antes de las serenas hacías saludos virtuales

Sí, hice mi letrerito, un flyer, con mi hijo que maneja la computadora. Mi hijo no tocaba cajón. Mi hermano no es músico. Es animador y aprendió a tocar cajón.

Empecé con los saludos virtuales cobrando S/ 30. Mi hermano tocaba las claves, mi hijo tocaba el cajón.

Me pedían que cante “Europa” y “Honda” , un pedacito. Al principio era el “Happy birthday” en música negra, y salían los dos negros detrás de mí, mi hermano y mi hijo, bailando y riendo. A la gente le gustaba.

¿Cuánto cobras por los saludos?

Había saludos de S/ 30, S/ 50, y así fuimos haciéndola. Tengo saludos de hasta S/ 100 soles.

Una vez me llamó una amiga y me dijo: “Miluska, le puedes enviar un saludo a mi suegra”. Yo le dije: “Amiga, disculpa, pero estamos en pandemia y no tengo otra manera en que trabajar. Estoy cobrando por los saludos”. Me respondió: “¡Pero cómo vas a hacer eso con los amigos. ¿Qué te pasa?”.

Si los amigos, que son las personas que nos conocen, no nos apoyan , imagínate qué va a pensar la gente de la calle que me llamaba para pedirme un saludo.

¿Te costó adaptarte a esta forma de trabajo?

Sí, me costó muchísimo. Pero no me dio vergüenza decirles a mis amigos que les estaba cobrando, porque creo que todos estábamos reinventándonos y ellos saben que yo vivo solo de la música .

Justo antes de que viniera la pandemia había bajado mucho el trabajo para mí. Cantaba más en cumpleaños, eventos privados que en peñas. Tenía el señorío de Surco los fines de semana y otra peña en San Martín de Porres.

Para los cumpleaños iba con guitarra, cajón y bongó, para shows de una hora, con mi grupo Tumbao Negro.

Dependía de cuánto quería pagar la gente. Si no era mucho íbamos dos músicos, pero la mayoría de las veces iban tres: guitarra, cajón y bongó. En el Señorío de Surco estaba yo sola, porque tenía marco musical.

¿Quiénes están en Tumbao Negro?

Mi director musical se llama Omar Alexis, Miguel Ángel Ramírez en el bongó y Eduardo Palacios con el cajón, antes de él hubo otro músico que murió durante la pandemia. Se llamó Mario Romero, era cajón. Falleció hace tres meses.

¿De COVID-19?

Sí, él trabajaba en un hospital y aparte conmigo, pero por la pandemia ya no trabajé con él, no lo veía. Lo llegué a ver tres semanas antes de que fallezca, y esa fue la última.

¿Trabajaron juntos mucho tiempo?

Desde la fundación de Tumbao Negro, que deben ser 10 o 12 años. Yo lo presente con su esposa. Una de sus hijas es mi ahijada. Fue muy triste no poder abrazarla, solo verla por WhatsApp, que se estaba muriendo por dentro, y no poder estar con ella. Es horrible. Y así paso con muchas amistades que han fallecido en la pandemia. La más dolorosa fue la de mi compadre Mario, pero hay que seguir luchando.

¿Te llegó a dar coronavirus?

Me hice la prueba, pero no me ha dado. Me he sentido mal a veces, una gripe, que se puede confundir. Yo tengo sobrepeso, peso más de 100 kilos. Es obvio que para mí hubiera sido riesgoso. Yo tengo que cuidarme mucho por el peso, la presión alta y el asma.

Aparte de las serenatas y saludos virtuales, ¿qué más hacías?

Tenía las rifas show . Me fui al mercado central y me metí a una tienda de perfumes. Me compré una caja. Hacía rifa todos los viernes. Les vendía a mis amigos a 5 soles el ticket.

¿Continúas con las rifas?

Ya no tengo tiempo. Todavía me quedan unos cinco perfumes por ahí. Pero era un vacilón, porque yo tengo unas comadres, a veces venían, muy poco, y eran dos horas de show, con ellas atrás cantando, riendo. Dos horas cantando para vender 50, 70 rifas.

¿Y conciertos virtuales?

Hice uno en el teatro Leguía en abril, por mi lanzamiento como salsera. Dos o tres semanas antes, Brunella Torpoco me invitó a cantar con ella “Honda” y “Costumbres”, en su concierto Brunella y sus amigos . El video de las dos juntas cantando está en YouTube, tiene más de 500.000 vistas.

Hace poco sacaste una colaboración con la cantante uruguaya Paola Paz, con la canción “Guerrera”. ¿Cómo fue?

¡Paola es lo máximo! Ella es recontrasencilla, transparente. Le dejé un mensaje por Instagram. Le dije que yo era una mujer guerrera igual que ella.

Ella me respondió: “Qué gusto, Miluska. Sí somos guerreras y tenemos que seguir saliendo adelante”.

Me dejó su número de teléfono, hicimos una videollamada y le propuse hacer “Guerrera” en versión salsa, y al toque me dijo que sí. Ella cantaba la canción en una música tropical uruguaya que no es salsa.

¿Cómo te nació la idea de grabar la canción “Guerrera” de Paola Paz?

Un día estaba alistándome para irme a ver el mural que me hicieron en Miró Quesada (Callao) , algo parecido a las caras de la av. Atahualpa . Y me escribe una amiga y me dice: “Miluska, escucha esta canción”.

Era un letrón. Me puse a escucharla y se lo mandé al toque al estudio y dije: “Por favor, vamos a hacer ‘Guerrera’”. Comenzamos a hacer las pistas. Primero pensé en grabarla sola y luego me dije: “¿Por qué no grabarlo con ella?”. Y aceptó y nos hicimos amigas, conversamos todos los días.

Justo ella me envió el video de una chica uruguaya agradeciéndome haber hecho la canción en salsa. Muy bonito. Yo soy bien llorona, me puse a llorar.

Ahora, ¿qué estás planeando para el Día del Padre?

Una noche de boleros, una serenata, con Jose Ponciano Osuan. Él era músico de La Caro Band, un pianista cubano espectacular. Será sábado 19 de junio.

¿Qué temas vas a cantar?

“Cómo fue”, “Sabor a mí”, “Viejo, mi querido viejo”, “Ángela” , un tema que cantaba mi tío ‘Pepe’ Vásquez. También “Para dormir contigo”, que lo he sacado en salsa, “Lágrimas negras”, “La barca”, “Usted es la culpable”.

¿Por qué el salto de música criolla a salsa?

No es pasarme porque estoy cantando las dos cosas, solo he abierto mis expectativas. Quiero ser completa, quiero cantar de todo.

Y después, ¿qué evento estás planeando?

Ahora estamos viendo algo con Jeinson Manuel, uno de los salseros más reconocidos en el Callao . Ya nos hemos encontrado dos veces. Hemos hecho “La Almohada”. Él tiene mucha acogida en el TikTok. Entonces, si Dios quiere, también va a estar en la transmisión del 17 de julio, una Noche salsera , que se está armando. Esperemos que todo nos salga bien.

¿Estás pensando lanzar temas propios?, ¿quizás un disco?

Estamos pensando sacar un tema que escribí de pequeña, cuando tenía 12 o 13 años. Aparte, vamos a grabar unos temas del autor de “Guerrera”, Carlos Fernández , muy buena persona también. Él tiene temas muy bonitos, me está mandando algunos para poder escoger y empezar bien en la salsa.

Lo de grabar discos está como un poco antiguo, porque todo el mundo entra a las plataformas, al YouTube, y ahí está todo . (...) La cosa es hacer los videos y subirlos. Lo que quiero hacer durante la pandemia es grabar, grabar y grabar.

Cuando pase todo esto ya voy a tener una carta de presentación como salsera, como siempre me han visto, como ‘La Sobrina de Pepe Vásquez’, o ‘Corista de Lucía de la Cruz’.

¿Te molestaba eso?

Nunca me ha molestado, pero prefiero ser yo misma. Yo empecé a ser Miluska Lavalle en La voz Perú. Ahí los títulos se quedaron a un costado.

Cuando hacia coros con Lucía de la Cruz, ella me presentaba: “Les presentó a mi marrón, Miluska Lavalle”.

¿Te han confundido con Lucía de la Cruz?

Sí, y yo les digo: “¿Cómo me vas a confundir si Lucía de la Cruz no es negra? Yo soy negra (risas).

¿Con quiénes te sientes agradecida?

A quienes agradezco lo que soy ahora es a mi tío ‘Pepe’ Vásquez, porque él me ayudó a entrar al canto , en los coros. Con él trabajé 15 años y aprendí a cantar e interpretar.

Con Lucía de la Cruz aprendí a pararme en un escenario . Ella fue la que siempre me dio la oportunidad de cantar en sus shows, sola. Ella me decía: “Ahora canta”, así, sin ensayar, me presentaba no más.

¿Hay mercado para las nuevas voces en el criollismo?

Hay muchísimos espacios en el criollismo y la salsa. La gente termina teniendo sus gustos. Siempre hay alguien al que le va a gustar lo que haces.

Están Los Kipus con Mayra Guzmán, Pamela Abanto. Ellos están, trabajan, pero la gente no los revisa.

Hay uno o dos radios criollas, pero en realidad es en AM o al final de FM, y eso lo escucha la gente antigua.

Ahora que estoy en la salsa, me han pasado el dato de que algunas radios le están dando oportunidad a nuevos artistas para que lleven su disco a ver si pega. Eso debería haber sido desde hace muchos años.

(Los nuevos artistas) pueden sentirse un poco decepcionados, pero como les gusta, lo llevan en la sangre y el corazón, no lo van a dejar.

