Fotógrafo denuncia que Mario Hart y diseñador usaron su trabajo sin autorización

Mario Hart lanzó hace poco su más reciente trabajo musical llamado “Somos libres, seámoslo siempre”, junto a Jota Benz y Yamal. Sin embargo, este estreno se vio opacado por la denuncia pública de un joven, quien asegura que usaron su trabajo sin autorización.

El fotógrafo Francisco Medina recurrió a sus redes sociales para contar que una fotografía suya, donde sale un hombre con una bandera de Perú durante las marchas contra Manuel Merino, fue utilizada para promocionar el tema del chico reality.

Al percatarse de eso, el joven escribió tanto a Mario Hart como al diseñador de la portada para reclamar los derechos y exigirles un acuerdo. No obstante, Medina quedó desconcertado por las respuestas de ambos.

“Soy Francisco Medina, fotógrafo desde hace 9 años. He trabajado para diversas bandas nacionales e internacionales, y lamentablemente me veo en la obligación de hacer este video porque me he comunicado con las personas responsables y no me han dado ninguna solución. Las personas que me conocen sabes muy bien que no me gusta hacer este tipo de videos en mis plataformas, pero no me queda de otra”, inició.

“Quiero hacer mi reclamo hacia el señor Mario Hart y su diseñador Eduardo Flores Suárez. Han utilizado una fotografía de mi autoría, sin mi consentimiento para promocionar un tema de Hart. La foto fue tomada el 10 de noviembre del 2020 en las marchas contra Merino. Yo fui por mis propios medios a documentar lo que estaba pasando. Hace una semana me enteré que el señor Mario Hart había sacado un single usando de portada una fotografía mía”, añadió.

Francisco Medina contó en el video que el diseñador se disculpó por lo sucedido y que solo lo podía ayudar dándole los créditos, ya que, según él, las fotos que están en redes sociales son libres de usarse. En tanto, el integrante de Esto es guerra, se deslindó del problema y desvió a la responsabilidad a Flores.

“Qué pena, que siendo un artista no pueda reconocer el trabajo de otros artistas. Él (Hart) dice que ha pagado por un diseño, pero él es la cara de ese diseño ¿acaso no sabe qué es lo sube a sus plataformas? ”, se preguntó Medina.

“Y hasta hace parecer gracioso que el tema sea ‘Somos libres, seámoslo siempre’ y hable sobre el Perú cuando se ha utilizado una imagen, una foto mía sin mi autorización. No nos quedemos callados cuando suceda este tipo de abusos, defendamos nuestro trabajo y derecho de autor. Nadie debería de lucrar con nuestro trabajo y peor si no les pertenece. No quiero sus créditos, quiero que se respete mi trabajo y la autoría de mi imagen. Espero una pronta respuesta y negociación por parte de ambos”, finalizó.

