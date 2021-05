Luciana Fuster y Tula Rodríguez protagonizan tensa discusión en EEG

Luciana Fuster y Briana Zuñiga fueron eliminadas de Tiktokers, los rivales, secuencia de Esto es guerra, y esto desató el fastidio de las competidoras, quienes no dudaron en dar sus opiniones ante la decisión de Tula Rodríguez.

En la más reciente edición de la competencia de baile y coreografía, la conductora de En boca de todos, en su calidad de jueza, eligió a los tiktokers Gabriela y Maykol Show, quienes llegaron como retadores.

“Tengo entendido, creo que todos (el público), que Tiktokers, los rivales no es una competencia de baile. Si fuera una competencia de baile, también la hubiera roto y saben eso. No entiendo”, señaló Briana al saber que quedó fuera de competencia

“Primero quiero que sepas que no hay nada personal en tu contra, me parece que tú eres una de las mejores, pero en conjunto no hicieron un gran trabajo, el TikTok también es transmitir y los nervios te traicionaron. Si tienen alguna incomodidad, hablen con producción”, respondió Tula Rodríguez al conocer que las jóvenes eliminadas preferían a María Pía Copello como jueza.

Por su parte, Lucía Fuster afirmó que la exconductora de Esto es guerra sería una mejor opción, ya que tiene más experiencia en retos de TikTok.

“Me parece que María Pía va más para el tema de TikTok. Briana tiene casi 1 000 000 de seguidores en TikTok y los que están sentados (los que pasan a la semifinal) no llegan a eso”, comentó la chica reality.

Las palabras de Luciana Fuster incomodaron a Tula Rodríguez, quien tildó a la joven de “soberbia” por su manera de expresarse y no aceptar la eliminación.

“Yo tengo 1 millón 400 mil seguidores y no me considero una tiktoker. Tu comentario es con un tufillo a soberbia”, refutó la conductora a la ‘guerrera’.

“No tendría nada soberbia, Tulita, creo que te estás equivocando”, precisó la modelo.

