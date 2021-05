Ivana Yturbe revela que sufrió una pérdida en su embarazo: “Me afectó mucho”

¡Ivana Yturbe y Beto da Silva serán padres! En medio de las especulaciones, la modelo peruana confirmó la noticia a través de un publicación en Instagram, donde mostró la primera ecografía de su bebé, junto al futbolista.

“He soñado toda mi vida con este momento y nos invade la emoción al saber que hay una vidita creciendo en mi barriga”, inicia su mensaje.

Sin embargo, no todo fue felicidad para la ex chica reality. Ivana Yturbe reveló que sufrió una pérdida durante su embarazo, lo que la afectó emocionalmente. Este fue el principal motivo por el que decidió mantener en secreto su nuevo estado de gestación.

“Quiero contarles también que convertirme en mamá no ha sido nada fácil, después de haber pasado por momentos difíciles y haber tenido una pérdida que me afecto mucho emocionalmente, llegué a pensar que este momento no llegaría. Pero confiando mucho en Dios, ¡llegó nuestro bebé!”, mencionó la modelo.

“Me moría por contarles desde el día en el que nos enteramos, pero como saben hay que esperar el tiempo prudente para dar esta noticia (sobre todo por mi experiencia anterior)”, agregó la exintegrante de Esto es guerra.

Agradeció al futbolista Beto da Silva por acampanarla en este proceso y expresó la emoción que siente por conocer a su bebé. “Te esperamos con muchas ansias. Papito y yo te amamos de aquí hasta el cielo”, finaliza el mensaje de Ivana Yturbe.

Ivana Yturbe y Beto da Silva se convertirán en padres. Foto: captura Instagram

Ivana Yturbe se casó con Beto da Silva en febrero de este año. Debido a la pandemia del coronavirus, la boda de la pareja se realizó de manera íntima en Trujillo.

