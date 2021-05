Hugo García queda fuera de Esto es guerra por no pasar reto de altura

A pocos días de la gran final de Esto es guerra, los juegos se han vuelto más extremos. Una prueba de ello fueron los tubos suspendidos a 40 metros de altura por donde los ‘guerreros’ y ‘combatientes’ tenían que pasar para tocar la campana y dar la victoria a su equipo.

No obstante, Hugo García, uno de los mejores competidores del reality, fue víctima de su miedo a las alturas y no pudo realizar el desafío.

“Johanna (San Miguel) te juro que yo hago todo, pero esto sí me da miedo”, dijo el joven a la conductora, quien le advirtió que iría a “zona de reserva” si no intentaba cumplir el reto.

Al ver que Ignacio Baladán completó el circuito y tocó la campana, Hugo García fue separado de Esto es guerra, al igual que Gino Assereto.

Ante esto, Patricio Parodi, capitán de los ‘guerreros’, intentó persuadir a la producción para que le den otra oportunidad a su amigo, ya que era la primera vez que no pasaba un reto de altura.

“Al ser la primera vez de Hugo creo que sería lo más justo que se le dé una advertencia. No es para todos, porque Gino no pasó dos juegos de alturas y Hugo es el primer juego que no puede pasar. No puede comparar que pase dos juegos a uno”, comentó.

Sin embargo, la voz en off le indicó que la decisión ya estaba tomada por la producción y Hugo García pasó a zona de riesgo. Esto quiere decir, como anteriormente ya lo había explicado Johanna San Miguel, que el competidor queda fuera del programa y puede que no vuelva a ser llamado.

