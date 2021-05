Gino Assereto sobre reconciliación con Jazmín Pinedo: “No descarto nada”

Gino Assereto alegró a sus fans al no descartar una reconciliación con Jazmín Pinedo, con quien acaba de realizar un viaje a Huaraz al lado de su pequeña Khaleesi. El ‘guerrero’ visitó el programa América hoy para dar detalles sobre la relación que lleva con la presentadora de televisión y aseguró que está dejando que las cosas “fluyan”.

“Lo que pasa es que Jazmín jamás será periódico de ayer porque es la mamita de mi hija y yo la adoro a la ‘china’ (...) Yo no descarto nada. No es que dependa de ella, sino de las cosas que tienen que fluir”, comentó el modelo peruano, luego de ser consultado sobre un amiste.

“Yo a la ‘chinita’ la adoro y siempre se lo he dicho, tengo un sentimiento muy especial hacia ella, pero en estos momentos estoy enfocándome bastante en mí como persona, en mejorar. No solamente en lo físico, sino también adentro, siento que lo más importante es trabajar el corazón, trabajar tu paz”, continuó.

Gino Assereto admitió que actualmente se encuentra en permanente contacto con su expareja, pues quieren darle los mejores momentos en familia a su engreída. “Mientras mi hija sea feliz, mientras mi hija reciba amor y cariño, yo siempre voy a estar ahí”, acotó.

Por su parte, Jazmín Pinedo también se refirió a la relación que lleva con el chico reality, luego de ser consultada por una de sus seguidoras en Instagram. “¿Por qué a casi todo lugar que vas tienes que ir con Gino? ¿Acaso volvieron?”, fue la pregunta de la usuaria.

“Te explicaría, pero no me vas a entender, y no salgo tanto la verdad. No salgo casi nunca”, respondió la figura de América TV.

