El artista del año: Diego Val y Macarena Gastaldo se besan en pleno show

El artista del año sorprendió al público televidente con la presentación de Diego Val y Macarena Gastaldo, quienes se besaron en pleno show durante la última gala.

Luego de confirmar que se están conociendo, el cantante peruano y la modelo argentina terminaron la coreografía de baile con un apasionado beso que dejó atónitos a los presentes.

Antes de su presentación, ambos aclararon que aún no mantienen una relación formal pese a que han sido captados tomados de la mano.

“Somos muy similares. Me gusta su personalidad, su forma de ser. Es una mujer muy sexy, no le importa lo que diga la gente y se levanta temprano”, expresó Diego Val sobre Macarena Gastaldo.

Por su parte, la modelo argentina pidió a los usuarios de las redes sociales que no pongan etiquetas a su romance. Ella aseguró que por ahora están disfrutando el momento juntos.

Diego Val interpretó el tema “La descarada”, del mexicano Reyli. Sin embargo, en un momento de la presentación, el cantante se olvidó de la letra de la canción, lo que le restó puntos en la calificación del jurado de El artista del año.

“Cuando se hace una serie de televisión, lo más importante es la primera, el piloto, y si no te gusta, pues cambias de serie. En este caso, esta novela no me gustó y cambió”, expresó el jurado Santi Lesmes.

