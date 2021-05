El artista del año: ‘Choca’ Mandros reemplaza a ‘Apoteósico’ tras su retiro

La conductora Gisela Valcárcel anunció a Jaime ‘Choca’ Mandros como el reemplazo del animador Aldo Díaz, más conocido como ‘Apoteósico’, quien fue retirado de El artista del año.

“Esta noche, una vez más, aceptaré, porque si Aldo no está, yo sí tengo amigos en la televisión. Ayer le dije (a ‘Choca’) que me acompañe. En él está reposada mi confianza, señoras y señores. Esta noche me acompaña un amigo maravilloso, Jaime ‘Choca’ Mandros”, expresó la presentadora del concurso.

En seguida, ‘Choca’ Mandros ingresó al set de televisión y realizó una broma en relación con las declaraciones que hizo Aldo Díaz sobre Gisela Valcárcel, las cuales aparecen en unos chats que difundió Magaly TV, la firme.

“Por si acaso, voy a ubicarme en esta zona... Porque acá es donde amasan la fortuna”, expresó el conductor entre risas. “Cómo se van a reír de eso”, le respondió Gisela Valcárcel.

“Pero tú tienes la culpa. Tranquila porque para eso estamos los amigos, acá tienes este hombro para que llores cuando quieras”, agregó el presentador.

El animador ‘Apoteósico’ fue retirado del programa debido a que Magaly Medina reveló que este había hablado mal de Gisela Valcárcel , con quien trabajó durante varias temporadas en El artista del año.

“No me han llamado. Me cambiaron por Orderique. No la voy a llamar ni c*****. Es desleal esa h****. Ni siquiera ‘gracias por todos los años que le ayudé a amasar su fortuna’. Le corresponde a ella o al posproductor (que me llamen)”, se lee en los mensajes de Aldo Díaz.

