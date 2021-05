Eiza González se sincera sobre Hollywood: “Esta industria me destruye”

Eiza González se ha mantenido bajo los lentes de las cámaras y mirada pública desde 2007, año en que saltó a la fama con su papel protagónico en la teleserie Lola érase una vez. Ahora, la mexicana de 31 años se ha convertido en una figura de la industria hollywoodense, gracias a sus participaciones en películas como Rápidos y furiosos, Baby Driver y Godzilla vs. King Kong.

Pese al gran éxito de Eiza González, las críticas han sido una constante en su carrera como modelo y actriz, por lo que el pasado 26 de mayo, reveló que se sentía agobiada.

“Honestamente, esta industria me destruye a mí y a mi salud mental tan mal a veces. Como Jesucristo”, escribió Eiza en su perfil de Twitter. Ante el mensaje, los seguidores de la famosa latina no tardaron en reaccionar al post y darle ánimos.

“Cálmate, todo tiene su tiempo Eiza. Cuanto más grandes sean los obstáculos, mayor tu conquista ... Sé que es fácil hablar cuando estamos fuera, nos sentimos solos, pero tú no lo estás, llegarás lejos”, “Es difícil, pero no prestes atención a esta industria tóxica ... ¡Eres y siempre serás mejor que ellos!”, respondieron los fans de González.

Eiza González en Twitter

La intérprete egresada de Televisa no dio más detalles sobre su mensaje. Sin embargo, los internautas recordaron las veces en que declaró sobre las fuertes críticas acerca de su apariencia.

“Hace años me fui de viaje con mi novio de entonces y me fotografiaron paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba tan avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos”, señaló la hija de Carlos González y Glenda Reyna.

“Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis veintes “, continuó en una publicación que realizó en abril de 2021.

