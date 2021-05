Brunella Horna feliz al anunciar su regreso a Perú: “Me voy, es suficiente”

La modelo Brunella Horna se mostró feliz al anunciar su regreso al Perú luego de disfrutar unas vacaciones en Miami junto a su pareja, el excongresista Richard Acuña.

A través de sus historias de Instagram, la influencer aseguró que no piensa radicar en Estados Unidos debido a que extraña la vida que lleva en el país.

“Definitivamente no, amo Lima, amo mi casa, amo la bulla, el tráfico. Soy rara, pero amo eso. Hoy me voy, es suficiente. Me gusta Miami para venir a visitar”, expresó la modelo en la red social.

Recordemos que, hace unas semanas, Brunella Horna dio a conocer que se había comprado un departamento nuevo en una exclusiva zona de Miami. Sin embargo, de acuerdo a sus declaraciones, la residencia solo se utilizaría para cuando ella decida viajar por unos días.

Durante su estadía en Estados Unidos, la también conductora de televisión aprovechó la oportunidad para recibir de manera gratuita la vacuna contra la COVID-19. En ese entonces, contó que presentó algunos síntomas tras ser inoculada con la segunda dosis de Pfizer.

“Les cuento que ayer recibí la segunda dosis de la vacuna (contra el coronavirus) y hoy amanecí con un poco de fiebre. Tuve 38 °C de fiebre y mucho dolor de cabeza, mucho dolor de brazo donde me vacunaron”, señaló.

