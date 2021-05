Thamara Gómez aclara salida con novio de Milena Zárate: Hablamos de negocios

Se pronunció. Thamara Gómez dio sus descargos luego de que el programa Amor y fuego la grabara con el novio de Milena Zárate en un restaurante de San Miguel.

En conversaciones con un medio local, la cantante de Puro Sentimiento esclareció los hechos y aseguró que su encuentro con el futbolista solo fue por trabajo.

“Ahí no pasa nada (en el video de Amor y fuego). Estamos solo conversando, hablando de negocios que muy pronto verán en mis redes sociales. No entiendo por qué tanto rollo, donde no hay nada”, explicó la joven.

Así también, dijo que el hecho de haber sido captada con alguien comprometido no significa interferir en una relación. En ese sentido, reiteró que la charla que mantuvieron fue por asunto de negocios.

“No estoy atrasando a nadie. Es una conversación de negocios. No tengo necesidad de eso (‘atrasar’), no tiene lógica... Claro (sabía que era novio de Milena Zárate), pero (en las imágenes) no se ve nada de malo”, sentenció Thamara Gómez a Trome.

El último jueves 27 de mayo, Milena Zárate expresó su indignación al ver las imágenes que el programa de Willax emitió. La empresaria quedó impactada por el ‘ampay’, pues desconocía que ambos iban a encontrarse.

“Me dijo que iba a ir a unas reuniones, pero ni idea que iba a ser con esta chica, además, ¿reuniones de noche?... Lo que me incomoda es ver la reacción de él, porque si no estoy haciendo nada malo pues hablo normal, pero esa reacción de irse como asustado me da mucha suspicacia”, manifestó.

