Papá de Jota Benz celebra planes de matrimonio de su hijo con Angie Arizaga

Angie Arizaga y Jota Benz revelaron que han pensado en contraer matrimonio y formar una familia.

Sus declaraciones emocionaron a sus fans, quienes les expresaron su total apoyo y enviaron mensajes de felicitaciones en las redes sociales.

Quien también celebró este anuncio fue el padre del ex chico reality. En entrevista con En boca de todos, este viernes 28, don José Luis expresó su emoción por verlos frente al altar.

“Contento. Si él está contento, yo también”, dijo el progenitor del modelo. Así también, se mostró orgulloso por los logros que viene alcanzando su hijo. “Contento por su trabajo en la música”, agregó.

Angie Arizaga y Jota Benz piensan en tener un bebé

A poco de cumplir cinco meses de relación, Angie Arizaga conversó con Estás en todas para hablar de su romance con Jota Benz. En la entrevista, la joven influencer contó que ha pensado en ser mamá.

“Yo me di cuenta de que quería ser mamá cuando cumplí 29 años. Y me dije: ‘Vivo con mis padres todavía’. Me gustaría ser mamá antes de los 30. Mi cumpleaños es en septiembre. En estos momentos de mi vida, me siento preparada para formar una familia, ser mamá me encantaría ”, dijo la integrante de Esto es guerra.

“Ya lo hemos planificado con Jota. Él es un amor de persona con sus sobrinas, entonces ahí te das cuenta de que va a ser un buen padre”, agregó.

