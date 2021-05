Miss Universo Andrea Meza demuestra talento para el canto con música regional

La actual soberana de la belleza mundial, Andrea Meza, sorprendió al interpretar el tema “Dime”, del cantante de música regional mexicana Julión Álvarez. La ingeniera en software apareció en una transmisión con TV Azteca, donde demostró su pasión por el canto y contó algunos detalles de su vida personal.

Durante la entrevista con la presentadora Anette Cuburu, la actual Miss Universo confesó que el canto es uno de los aspectos más importantes de su vida y suele cantar siempre, pese a que no se dedica a la música de manera profesional.

“Es algo que sí me gustaría (dedicarse a la música), me encanta cantar, los que me conocen saben que siempre estoy cantando en el baño, trapeando, lavando los trastes, en el carro, en lo que sea que estoy haciendo. Si me siento feliz y me siento cómoda, siempre estoy cantando y estaría increíble poder dedicar mi vida a algo que me pone feliz”, comentó.

Momentos después, Andrea Meza deleitó a los televidentes con su interpretación de una conocida canción regional de su país, de la cual se declaró una fanática más.

“Dice mi mamá que yo cantaba desde que tenía un año; apenas sabía hablar, pero yo ya estaba cantando, siempre me ha gustado, mi papá siempre me tocaba la guitarra, me ponía a cantar con él, nunca tomé clases”, continuó.

Tras conocer su gusto por la música norteña mexicana, el espacio decidió sorprender a la chihuahuense con un saludo especial. “¡Hola Andrez! Te saluda Julión Álvarez de Norteño Banda. De parte de todo el equipo, muchas felicidades por tus logros y gracias por apoyar a la música ¡Te mando un abrazote y un beso!”, se oye decir al artista.

