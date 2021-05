Milena Zárate impactada al ver ‘ampay’ de su novio con Thamara Gómez

La cantante colombiana Milena Zárate visitó el set del programa Amor y Fuego sin saber que sería sorprendida con el ‘ampay’ de su novio Augusto Barrera con Thamara Gómez.

La empresaria quedó impactada al ver las imágenes en plena transmisión en vivo, pues desconocía que su pareja haya salido con la integrante del grupo de cumbia Puro Sentimiento.

En el video, el futbolista aparece compartiendo una cena con la cantante de cumbia en un local de San Miguel. Antes de despedirse, él la invita a subir a la camioneta de Milena Zárate para trasladarla hasta su casa. Los reporteros abordaron al deportista, pero este se rehusó a brindar declaraciones.

Milena Zárate se mostró indignada en el programa y aseguró que su novio jamás le habló sobre el encuentro que tuvo con Thamara Gómez.

“Me dijo que iba a ir a unas reuniones, pero ni idea que iba a ser con esta chica, además, ¿reuniones de noche?... Lo que me incomoda es ver la reacción de él, porque si no estoy haciendo nada malo pues hablo normal, pero esa reacción de irse como asustado me da mucha suspicacia”, expresó.

“Me va a tener que explicar muy bien, primero qué hacía a esa hora en la noche, segundo, con mi carro, y tercero, por qué reaccionó de esa manera... No me parece gracioso porque le he dado mucha confianza. Él sabe todo lo que tiene en sus manos”, finalizó la colombiana.

