Kim Kardashian revela que ella y sus hijos tuvieron coronavirus

El mundo de los famosos tampoco ha sido ajeno al coronavirus. En un avance del nuevo episodio de Keeping up with the Kardashians, Kim Kardashian reveló que su hijo Saint de 5 años tuvo coronavirus.

Sin embargo, han salido a luz más detalles sobre la dramática situación que vivió la celebridad de 40 años. Resulta que tanto ella como su hija mayor North también fueron contagiadas y la pasaron muy mal.

“Entonces, mi pequeño Saint acaba de dar positivo a COVID-19. Está bien, en realidad no tiene síntomas importantes. Solo tenía un poco de fiebre”, se escuchó decir a la millonaria, quien se encuentra en pleno divorcio del rapero Kanye West.

Kim Kardashian explicó que su pequeño se contagió en el colegio. “Entonces, alguien en la escuela dio positivo y mi hijo estaba cerca de ellos... Saint tiene COVID, y estoy realmente preocupado por él. Estaba llorando y tosiendo sobre mí”, añadió en el avance del reality.

Asimismo, la influencer confesó que se contagió poco antes de dar su prueba de Derecho, el cual desaprobó. Ella comentó que se sintió muy mal por los fuertes síntomas que presentó.

“North y yo seguimos sintiéndonos realmente enfermos. Hicimos las pruebas justo antes de irme a la cama, y cuando me desperté por la mañana, las pruebas dieron positivo”, indicó Kim Kardashian.

“Se supone que debemos hacer sesiones de estudio de 12 horas un día antes de la prueba (de Derecho), y tenía tantas náuseas y estaba tan mal con COVID que apenas podía levantarme de la cama y estudiar ”, detalló.

Estas serán las últimas incidencias que Kim Kardashian y su familia compartirán en televisión, ya que Keeping up with the Kardashians llegará a su fin con la temporada 20, la que actualmente se está emitiendo.

