Jessica Newton retira corona a Maricielo Gamarra por ir a reuniones sociales

La presidenta de la organización Miss Perú, Jessica Newton, anunció el retiro de la corona de Miss Grand Perú a la modelo Maricielo Gamarra por asistir a reuniones sociales tras su llegada de Tailandia, donde representó al país en el certamen de belleza mundial.

Como se recuerda, la joven de 25 años también es virreina de la belleza nacional, tras quedar en segundo lugar en el Miss Perú.

“Hay mucha gente que piensa que mi trabajo es muy divertido y sencillo, pero no lo es. Tengo que estar al tanto de todo lo que sucede. Hoy por la mañana me acaba de llegar este video y no me parece gracioso que alguien sea tan irresponsable de ir en contra de las normas de la organización, mucho menos que se aparezca ayer después de haber estado con toda esa gente”, comentó Newton bastante ofuscada.

Maricielo Gamarra representó al Perú en el Miss Grand International, organizado en Tailandia. Foto: Maricielo Gamarra Instagram

Este jueves 27 de mayo, Maricielo Gamarra había asistido a las oficinas de la organización para celebrar su cumpleaños al lado del team Miss Perú, horas antes de realizarse la ceremonia de coronación de la Miss Supranational Solange Hermoza. La actitud de la joven de San Martín dejó indignada a la empresaria por haber expuesto su equipo.

“Hay muchas personas vulnerables que trabajan en la oficina y todos nos hacemos la prueba todas las semanas, guardamos las normas de seguridad. Así que, Maricielo Gamarra, por favor, acércate a hacerte la prueba COVID-19, así vas a estar tranquila tú y tranquilos nosotros. Quiero recordarte públicamente que las reuniones sociales están canceladas y que das una pésima imagen de nuestra organización”, continuó.

Acto seguido, la presidenta aseguró que siempre trata de ser justa con sus decisiones y es por ello que revocó su título. “Esa mujer no merece ser un ejemplo nacional. Así que, con mucha pena, ella entregará su corona en los próximos días”, finalizó.

