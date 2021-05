Eugenio Derbez revela la locura que cometió para ver a su hijo José Eduardo

Eugenio Derbez volvió a recordar los tortuosos años que pasó sin poder acercarse a José Eduardo Derbez. Durante una conversación que ambos tuvieron y que formó parte de la segunda temporada del exitoso reality De viaje con los Derbez, el patriarca de la familia confesó que tomó una decisión radical para estar cerca de su hijo cuando era niño.

Según contó el actor cómico en el quinto capítulo de la segunda temporada del reality, Victoria Ruffo no lo dejaba estar cerca de su hijo e impidió toda voluntad de Derbez para pasar tiempo con su primogénito.

“Intenté comunicarme contigo de mil maneras, pero tu mamá cambió todos los teléfonos, no me dejaba acercarme a ti. Luego acabó quitándome la patria potestad. Entonces, legalmente no me podía acercar a ti”, contó el actor durante su conversación con José Eduardo.

El actor de 29 años recordó entonces el día que su padre lo recogió del colegio.

“Estaba yo muy chiquito, tendría como siete años, y me acuerdo que fuiste a la escuela por mí cuando siempre iba mi nana. Comimos deli, platicamos de estupidez y media y, pues, ya tú me dijiste: ‘Bueno, ya te voy a llevar con tu mamá a tu casa’”, recordó José Eduardo.

Lo que este no sabía en ese momento era que su papá no tenía permitido legalmente estar cerca de él. Y Ruffo no tenía idea de que ese día su hijo se encontraba con Derbez.

“Cuando llegamos, tú te bajaste primero y mi mamá ya estaba llamándole a la Policía, y se empezaron a pelear horrible. Pero yo nunca me enteré de que me habías secuestrado.”, narró el joven actor.

Derbez aceptó lo que hizo, pero también aseguró que fue una medida desesperada considerando la situación.

“La única opción que tuve fue ir a tu escuela y, pues, sí fue un secuestro, pero fue por amor”, detalló el comediante.

