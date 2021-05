‘El Jaguar’: Juan Manuel Ochoa, el especialista en villanos

El actor peruano Juan Manuel Ochoa falleció a los 63 años de edad, así lo informó este viernes 28 de mayo la sociedad cultural Inter Artis Perú a través de redes sociales. Hace un año, el actor fue diagnosticado con cáncer de garganta.

“Actor, afiliado y amigo. Nos regaló actuaciones impecables llenas de intensidad y aplomo. Siempre en nuestros recuerdos...”, se lee en la publicación en Facebook de la asociación.

Jaguar hasta la muerte

Juan Manuel Ochoa se convirtió en uno de los villanos más entrañables de nuestro cine gracias a su interpretación de ‘El Jaguar’ en La ciudad y los perros la recordada adaptación cinematográfica de la novela de Mario Vargas Llosa que fue dirigida por Francisco Lombardi en 1985, papel que lo hizo famoso y eterno.

A sus 63 años y ya con la enfermedad avanzada, el público lo seguía llamando ‘El Jaguar’, el personaje que hace tres décadas dio vida y que se convirtió en su apelativo que asumió llevar hasta después de muerto.

El más vil de los villanos

Aparte de ser Jaguar, a lo largo de su exitosa carrera, el actor interpretó diversos personajes en cine y televisión, la mayoría de ellos del malo de la película.

Entre las producciones en las cuales trabajo están:

TV

· Regresa (1991)

· La Perricholi (1992)

· Tatán (1994)

· Los de arriba y los de abajo (1994)

· Los unos y los otros (1995)

· Leonela, muriendo de amor (1997)

· Misterio (2004)

· La gran sangre 4 (2007)

· Clave uno, médicos en alerta (2009)

· Solamente milagros (2013)

· Goleadores (2014)

· El último bastión (2018)

Cine

· La ciudad y los perros (1985)

· Alias “La Gringa” (1991)

· Coraje (1999)

· Peloteros (2006)

· Mariposa negra (2006)

· Asu Mare (2013)

· Gloria del Pacífico (2014)

· Muerte en los Andes (2015)

En una entrevista concedida a La República hace unos años, a la pregunta: el personaje del malo no se aleja de ti. ¿De verdad te sientes un especialista? Responde: “Es una manera de decirlo, para no asumir que estoy encasillado porque no me siento así. Hubo un tiempo en que me sentía así, pero dije que no voy a ir contra la corriente. Si te dicen para que seas el malvado, sé el mejor malvado. Yo experimento con todas las versiones del mal”

En esa misma entrevista también expresó: “Ahora quiero que escriban (en su lápida) ‘Aquí sigue descansando quien en vida fuera ‘El Jaguar’. La muerte no tiene por qué ser el fin’”.