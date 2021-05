Yo soy Chile: ‘Luis Miguel’ fue el mejor de la semana y dona su premio

Ricky Santos, ‘Luis Miguel’ en Yo soy Chile, ganó los 500.000 pesos chilenos al convertirse en el mejor de la semana, luego de superar a la imitadora de Mercedes Sosa en un versus de la reciente edición del programa.

A través de Instagram, el cantante aseguró que no se esperaba recibir el “espaldarazo” de parte del jurado y donará su premio económico a un fin benéfico.

“Sinceramente, no me lo esperaba. Es lindo leer tantos mensajes de amor que me llegan en las diferentes redes sociales, no sé qué decir hoy, más que agradecer y contar que di todo. Muchas gracias y parte del premio lo donaré a una cena para niños necesitados de mi ciudad Osorno. Vamos a seguir ensayando; miren que para llegar a ser algo de ‘Luismi’ es un camino largo...”, escribió.

La canción que conquistó al jurado fue “Ayer”, primer sencillo que se desprendió del icónico disco Aries. El tema es un cover en español de “All that my heart can hold” de David Foster.

“Para aquellos que siguen la serie Luis Miguel, hace unas semanas Boneta Cantó esta canción y dijo que era una locura, que era tremendamente difícil cantarla y lo hizo muy bien, pero tú lo hiciste excelentemente bien. Escuchar a Luis Miguel es un placer y escucharte a ti, hoy día, para mí también ha sido un placer”, comentó Antonio Vodanovic tras oír la actuación de Ricky Santos.

Ricky Santos donará su premio del ‘mejor de la semana’ a los niños más necesitados. Foto: Ricky Santos Instagram

“Hay imitadores y participantes que se creen el personaje. Tú estás delirantemente en el personaje, tú te crees Luis Miguel. A mí no me queda duda de que lo tuyo es casi una obsesión con el cantante, por todo lo que se ve. Esta es una canción fregada, demandante, compleja y tú lo resolviste impecable”, dijo por su parte Mauricio Jürgensen.

